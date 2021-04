F1 | Stefano Domenicali | “GP in Africa? Discussioni in atto Cina e USA importanti | forse doppie gare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021), Presidente di F1, sta già lavorando per mettere a punto il calendario del Mondiale 2022 ed è alla ricerca di nuovi spazi, in modo da garantire sempre più visibilità al Circus e aumentare il numero delle risorse economiche a disposizione. In un’intervista concessa al magazine della FIA, il dirigente si è soffermato sulla possibilità di correre in, dopo che Lewis Hamilton aveva spinto la candidatura del Continente: “Direi che è molto importante che si corra un campionato in tutto il mondo. Le possibilità di un GP in? Lesono in, ma ancora siamo nelle fasi iniziali”. Parole in linea con quanto affermato da Warren Scheckter, CEO di Southn GP, il quale aveva aperto alla possibilità di un evento in ...