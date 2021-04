Ex Ilva, dal 5 aprile altre 13 settimane di cassa Covid per i lavoratori (Di venerdì 2 aprile 2021) BARI – ArcelorMittal ha reso noto ai sindacati l’avvio delle procedure di cassa integrazione covid a partire dal 5 aprile per una durata di 13 settimane. Gli assetti di marcia saranno così regolamentati: dal 9 aprile fermata di 60 giorni per l’altoforno 4 che determina lo stop dell’acciaieria 1 per il 10 e 11 aprile. È prevista per il 19 aprile la ripartenza del reparto Tla per un periodo di 4/5 settimane con un un rientro di 30 lavoratori della manutenzione e della torneria cilindri. Il reparto Laminatorio a freddo proseguirà con la marcia del decatreno e decappagio mentre per il tubificio Erw sono previste attività di prove impianto e dalla prossima settimana è previsto un rientro di 10 lavoratori. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) BARI – ArcelorMittal ha reso noto ai sindacati l’avvio delle procedure di cassa integrazione covid a partire dal 5 aprile per una durata di 13 settimane. Gli assetti di marcia saranno così regolamentati: dal 9 aprile fermata di 60 giorni per l’altoforno 4 che determina lo stop dell’acciaieria 1 per il 10 e 11 aprile. È prevista per il 19 aprile la ripartenza del reparto Tla per un periodo di 4/5 settimane con un un rientro di 30 lavoratori della manutenzione e della torneria cilindri. Il reparto Laminatorio a freddo proseguirà con la marcia del decatreno e decappagio mentre per il tubificio Erw sono previste attività di prove impianto e dalla prossima settimana è previsto un rientro di 10 lavoratori.

Advertising

PozziPatty : @Pierpao08661105 @morrissey700 @petergomezblog ??vi piacerebbe ma come me ci sono un sacco di elettori che venivano… - gaNerone50 : @EnricoLetta @RaiPortaaPorta @pdnetwork Parla dei magistrati, di tribunali intasati, delle carriere pilotate, poi d… - jacopogiliberto : RT @ISPRA_Press: ???????#Industria per l'ambiente, dal riciclo chimico delle plastiche alla transizione industriale dell’ex ILVA. Come trovar… - StefaniaVentu16 : RT @ISPRA_Press: ???????#Industria per l'ambiente, dal riciclo chimico delle plastiche alla transizione industriale dell’ex ILVA. Come trovar… - ISPRA_Press : ???????#Industria per l'ambiente, dal riciclo chimico delle plastiche alla transizione industriale dell’ex ILVA. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva dal Ecco il video con il dibattito dei riformisti e dei liberali sulle conseguenze politiche del governo Draghi Bentivogli cita i dossier Alitalia e Ilva, il reddito di cittadinanza e quota cento. "Le questioni ... Bentivogli però ribadisce la necessità di allontanarsi dal "welfare elettorale", perché " dice " "...

Ilva, Taranto è stanca delle parole ... ha chiesto attraverso i loro avvocati i risarcimenti per i danni causati dell'ex Ilva. E tra i ...allevatori delle "cozze di Taranto" che fino a qualche anno fa erano una delle prelibatezze vantate dal ...

L'impatto della politica sulla crisi Ilva Siderweb Ilva, Taranto è stanca delle parole Si deve investire nel lavoro, nella sanità, nella scuola, nella formazione e nella cultura rendendo visibile una alternativa di vita ...

Giorno dell’Autismo "Biglie Sciolte" c’è Blu è il colore che le Nazioni Unite nel 2007 decisero di adottare quando istituirono il 2 aprile come Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo e come ogni anno, i monumenti di tutto il mon ...

Bentivogli cita i dossier Alitalia e, il reddito di cittadinanza e quota cento. "Le questioni ... Bentivogli però ribadisce la necessità di allontanarsi"welfare elettorale", perché " dice " "...... ha chiesto attraverso i loro avvocati i risarcimenti per i danni causati dell'ex. E tra i ...allevatori delle "cozze di Taranto" che fino a qualche anno fa erano una delle prelibatezze vantate...Si deve investire nel lavoro, nella sanità, nella scuola, nella formazione e nella cultura rendendo visibile una alternativa di vita ...Blu è il colore che le Nazioni Unite nel 2007 decisero di adottare quando istituirono il 2 aprile come Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo e come ogni anno, i monumenti di tutto il mon ...