Esclusivo TPI | “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso” Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm

"Vanno in piscina, girano per il nostro paese, arrivano qua e mentre alberghi e ristoranti sono chiusi, entrano in un centro termale con l'autocertificazione per motivi sanitari. Ma altro che inalazioni". T., residente di un comune in cui sorge un centro termale, non sopporta più di vedere turisti che passeggiano "come in tempi pre Covid" per le vie del suo borgo mentre mezza Italia è in zona rossa. Ma spostarsi è sempre possibile per andare in un centro termale, perché questi sono considerati presidi medico-sanitari, e i loro servizi rientrano nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Ministero della Sanità, necessari alla terapia di alcune patologie, dalla psoriasi alla bronchite. Così da marzo 2020 le terme – salvo i casi in cui era prevista la regolare pausa invernale – non hanno mai

