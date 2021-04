“È una vergogna” Amici 20 | è rivolta dopo l’eliminazione di Tommaso La bufera non risparmia neppure Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Non c’è pace perla lite tra Rosa e Alessandra Celentano ecco una nuova bega. In favore di Rosa era sceso in campo anche l’ex fidanzato Filippo Bianchi per il quale tutto sarebbe migliore se Alessandra Celentano utilizzasse un frasario più consono, indirizzato più all’educazione dell’allievo che alla sua umiliazione nella speranza, forse, di tirarne fuori gli aspetti caratteriali migliori. “A prescindere dal rapporto personale, ho sempre sostenuto Rosa. So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici ma nei modi c’è un limite. E lo dico al di là del rapporto affettivo che c’è stato. Anche perché, poi, Rosa è sempre importato poco dei giudizi degli altri. È una ragazza sicura di sé, sa quello che fa e quello che ha fatto. Se è lì, ...