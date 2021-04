DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: tutti in pista per la top10 e qualificarsi per la Q2 di domani! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Ancora pochi istanti e si parte! Si scaldano i motori in vista della seconda sessione di Losail 18.54 Al momento a Losail le condizioni del meteo parlano di 26 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 30 per l’asfalto. 18.51 I TEMPI DELLA FP2 della scorsa settimana. Vedremo chi sarà in grado di migliorare i crono del primo appuntamento della stagione 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’53.387 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’53.422 0.035 / 0.035 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’53.575 0.188 / 0.153 4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.586 0.199 / 0.011 5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.623 0.236 / 0.037 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 Ancora pochi istanti e si parte! Si scaldano i motori in vista della seconda sessione di Losail 18.54 Al momento a Losail le condizioni del meteo parlano di 26 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 30 per l’asfalto. 18.51 I TEMPI DELLA FP2 della scorsa settimana. Vedremo chi sarà in grado di migliorare i crono del primo appuntamento della stagione 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’53.387 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’53.422 0.035 / 0.035 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 345.0 1’53.575 0.188 / 0.153 4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.586 0.199 / 0.011 5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.623 0.236 / 0.037 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - wam_the : MotoGP bis in Qatar: italiani in gara, circuito e diretta tv - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: tutto pronto per la FP2 la Yamaha sfida la Ducati ma occhio alla Suzuki… - #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP | Tempo di #PL2 in Qatar, seguite con noi la diretta #DohaGP -