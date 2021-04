Covid, spaventa la variante brasiliana: sarebbe più aggressiva e più letale tra i giovani (Di venerdì 2 aprile 2021) Uno studio pubblicato sulla rivista MedRxiv suggerisce che la variante brasiliana del Covid potrebbe essere più aggressiva e più letale tra i giovani. Dopo la variante inglese, caratterizzata da una maggiore velocità di trasmissione, ora preoccupa la variante brasiliana del Covid, che sembrerebbe essere più aggressiva (e più letale?) tra i giovani. Preoccupa la variante brasiliana del Covid: potrebbe essere più aggressiva e letale Le nuove informazioni arrivano da uno studio realizzato dalla Federal University of Parana, dal Cincinnati Children’s Hospital Medical Center e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Uno studio pubblicato sulla rivista MedRxiv suggerisce che ladelpotrebbe essere piùe piùtra i. Dopo lainglese, caratterizzata da una maggiore velocità di trasmissione, ora preoccupa ladel, che sembrerebbe essere più(e più?) tra i. Preoccupa ladel: potrebbe essere piùLe nuove informazioni arrivano da uno studio realizzato dalla Federal University of Parana, dal Cincinnati Children’s Hospital Medical Center e ...

Advertising

BonaMassimo : Il tasso medio di affollamento delle carceri italiane è arrivato al 115 per cento. Un terreno fertile per la diffus… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Ultimo saluto a Guerini ????Il Covid spaventa i nazionali ??Supermarket Raiola, offerto Haaland ??Juve,… - GiuseppeScilan4 : @Twitter Il coronavirus covid-19 non ci spaventa. A mesi saremo a Cuba. Sarà un evento irripetibile non solo musicale ed artistico. - corsedimoto : SUPERBIKE - Seconda giornata di test #Superbike conclusa a Barcellona. Finale rovente e non mancano i colpi di scen… - Merr88_ : Kjaer è quello che mi spaventa di più, lui e kessie se non sbaglio ancora non l’hanno fatto il Covid -