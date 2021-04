Covid, esperti Germania: ad under 60 no AstraZeneca per seconda dose (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca, in Germania e Olanda si interviene in merito alla somministrazione per persone sotto i 60 anni. Secondo una raccomandazione della Commissione tedesca permanente per le vaccinazioni (Stiko), infatti, le persone di età inferiore ai 60 anni che sono state vaccinate contro Covid con una prima dose di AstraZeneca dovrebbero passare a un’altra preparazione per la seconda vaccinazione, secondo quanto ha indicato l’ente in un aggiornamento pubblicato giovedì. Germania – Per gli under 60, si legge, si raccomanda che al posto della seconda dose di vaccino AstraZeneca venga somministrata una dose di un vaccino mRna 12 settimane dopo la prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul vaccino contro il Coronavirus di, ine Olanda si interviene in merito alla somministrazione per persone sotto i 60 anni. Secondo una raccomandazione della Commissione tedesca permanente per le vaccinazioni (Stiko), infatti, le persone di età inferiore ai 60 anni che sono state vaccinate controcon una primadidovrebbero passare a un’altra preparazione per lavaccinazione, secondo quanto ha indicato l’ente in un aggiornamento pubblicato giovedì.– Per gli60, si legge, si raccomanda che al posto delladi vaccinovenga somministrata unadi un vaccino mRna 12 settimane dopo la prima ...

