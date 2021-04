“Cotto e mangiato – Il menù” torna su Italia Uno da sabato 3 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuove puntate condotte da Tessa Gelisio a partire da domani, sabato 3 aprile torna dal 3 aprile su Italia 1 alle ore 12.05, l’appuntamento con le nuove puntate di “Cotto e mangiato – Il menù” condotte da Tessa Gelisio. Inaugurano il nuovo ciclo due speciali dedicati alle ricette pasquali, in onda sabato e lunedì, in compagnia degli chef Andrea Mainardi e Theo Penati. torna la gara dedicata ai giovani Chef con ventiquattro talentuosi ragazzi provenienti da quattro scuole alberghiere: Giuseppe Cipriani di Adria, Istituto San Pellegrino Terme, Aldo Moro di Santa Cesarea Terme e Severo Savioli di Riccione. Gli aspiranti cuochi si sfideranno a colpi di ricette sui social ufficiali del programma per aggiudicarsi una borsa di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuove puntate condotte da Tessa Gelisio a partire da domani,dal 3su1 alle ore 12.05, l’appuntamento con le nuove puntate di “– Il” condotte da Tessa Gelisio. Inaugurano il nuovo ciclo due speciali dedicati alle ricette pasquali, in ondae lunedì, in compagnia degli chef Andrea Mainardi e Theo Penati.la gara dedicata ai giovani Chef con ventiquattro talentuosi ragazzi provenienti da quattro scuole alberghiere: Giuseppe Cipriani di Adria, Istituto San Pellegrino Terme, Aldo Moro di Santa Cesarea Terme e Severo Savioli di Riccione. Gli aspiranti cuochi si sfideranno a colpi di ricette sui social ufficiali del programma per aggiudicarsi una borsa di ...

