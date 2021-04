Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno: 10 nuovi casi, i positivi salgono a 258 - ilClandestinoTW : A Nettuno solo oggi 15 nuovi casi di Coronavirus, si sale a 260 positivi - CorriereCitta : Nettuno, bollettino Coronavirus: oggi 15 i nuovi casi - CorriereCitta : Nettuno, si registrano 12 nuovi casi di Coronavirus - ilClandestinoTW : A Nettuno oggi 10 nuovi contagi da coronavirus, i positivi sono 239 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Sono quindici i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 260 di cui 14 ospedalizzati.