Coronavirus | in Lombardia diminuiscono i decessi | 97 in 24 ore ieri 127 Calano anche i ricoveri ordinari

Il bollettino del 2 aprile Scende sotto i 100 il numero dei nuovi decessi per Coronavirus in Lombardia: +97 sono le vittime registrate dal bollettino regionale nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai +127 morti di ieri, +100 di due giorni fa. Per un totale di vittime dall'inizio del monitoraggio pari a 30.959. anche sul fronte contagi la curva si mostra in discesa: +3.941 contro i 4.483 di ieri, 1 aprile. Sono 57.421 i tamponi eseguiti nell'ultima giornata, (58.888 ieri), con un tasso di positività pari a 6,8%, (7,6% ieri). Il bollettino di oggi, 2 aprile, registra per i ricoveri in terapia intensiva una diminuzione di 3 unità: 857 i pazienti attualmente segnalati in area critica. Scende anche il numero di ...

