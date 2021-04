Christian De Sica “contro” Amici dichiara: “Avrei preferito non farlo” (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stato lo stesso mattatore Christian De Sica ha rilasciare questa particolare dichiarazione sul programma di Maria De Filippi. Christian De Sica e la dichiarazione su Amici SeraleVediamo insieme di capire come mai il super amato e seguito Christian lo ha dichiarato e soprattutto a cosa faceva riferimento. Capiamo bene insieme cosa c’è dietro e le reali intenzioni. Christian De Sica e la dichiarazione su Amici Nella giornata o meglio nella sera di domani 3 aprile, potremmo assistere ad una sfida televisiva tra le due reti, ovvero Mediaset e Rai. LEGGI ANCHE —-> UN PASSO DAL CIELO: LIOTTI dichiara E STUPISCE “CI SARà UN GRANDE ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stato lo stesso mattatoreDeha rilasciare questa particolarezione sul programma di Maria De Filippi.Dee lazione suSeraleVediamo insieme di capire come mai il super amato e seguitolo hato e soprattutto a cosa faceva riferimento. Capiamo bene insieme cosa c’è dietro e le reali intenzioni.Dee lazione suNella giornata o meglio nella sera di domani 3 aprile, potremmo assistere ad una sfida televisiva tra le due reti, ovvero Mediaset e Rai. LEGGI ANCHE —-> UN PASSO DAL CIELO: LIOTTIE STUPISCE “CI SARà UN GRANDE ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @RobertoBurioni ?? Piero Angela ?? Franco Locatelli ?? @msgelmini ??… - mbuto64 : @eddajesu Noi non abbiamo nulla a che spartire con Enzo Salvi, Christian De Sica ecc. Del suo fidanzato non parlo, non merita pubblicità. - I_Am_erigo : RT @altrogiornorai1: Un assaggio di ciò che vedrete sabato sera a #UnaSerataTraAmici Il duetto tra Maria Rosa e Christian De Sica ?? #Oggiè… - DIY02568528 : RT @DIY02568528: #bellifreschi #cinemanews #cinema4d #film #FilmTwitter #comics #comic #comedy #linobanfi #christiandesica #commedia #comic… - DIY02568528 : RT @DIY02568528: #bellifreschi #cinemanews #cinema4d #film #FilmTwitter #comics #comic #comedy #linobanfi #christiandesica #commedia #comic… -