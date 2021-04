Caos e assembramenti per la zuppa di cozze, multa e chiusura per ‘A figlia d’o Marenaro’: “Chiediamo scusa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Traffico in tilt e assembramenti ingiustificati si sono registrati giovedì sera all’esterno del ristorante “‘A figlia d’o Marenaro”, in via Foria a Napoli, dove in tanti erano in attesa, anche oltre le 23, di ritirare la zuppa di cozze, piatto tipico del Giovedì Santo. L’attività di ristorazione, gestita da Assunta Pacifico, ha ricevuto la visita della polizia municipale di Napoli. “Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l’orario consentito – spiega il comandante Ciro Esposito – scatterà la multa e un periodo di chiusura dell’attività”. Il generale ha ricordato che non era consentito circolare in strada dopo le 22 e che si sono registrate tensioni anche dopo le 23. Molte infatti le persone che si sono riversate all’esterno del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Traffico in tilt eingiustificati si sono registrati giovedì sera all’esterno del ristorante “‘Ad’o Marenaro”, in via Foria a Napoli, dove in tanti erano in attesa, anche oltre le 23, di ritirare ladi, piatto tipico del Giovedì Santo. L’attività di ristorazione, gestita da Assunta Pacifico, ha ricevuto la visita della polizia municipale di Napoli. “Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l’orario consentito – spiega il comandante Ciro Esposito – scatterà lae un periodo didell’attività”. Il generale ha ricordato che non era consentito circolare in strada dopo le 22 e che si sono registrate tensioni anche dopo le 23. Molte infatti le persone che si sono riversate all’esterno del ...

