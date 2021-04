Blocco Suez, Egitto vuole chiedere un risarcimento da un miliardo dlr (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Egitto potrebbe chiedere circa un miliardo di dollari di risarcimento dopo che la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana, con enormi ripercussioni sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) L'potrebbecirca undi dollari didopo che la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale diper quasi una settimana, con enormi ripercussioni sui ...

Advertising

RaiNews : Suez. La Ever Given 'in ostaggio': l'Egitto chiede un miliardo di danni per il blocco del canale - Internazionale : Tonnellate di merci viaggiano per il mondo via mare, seguendo le regole di un’insensata economia globale e inquinan… - SkyTG24 : Il portacontainer 'Ever Given' continua ostruire il canale di #Suez: per ogni giorno di blocco restano ferme merci… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Blocco Suez, Egitto vuole chiedere un risarcimento da un miliardo dlr #canaledisuez - MediasetTgcom24 : Blocco Suez, Egitto vuole chiedere un risarcimento da un miliardo dlr #canaledisuez -