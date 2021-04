Bastoni: “Skriniar è come un fratello. La musica è importante per me” (Di venerdì 2 aprile 2021) Ospite di Inter TV, il difensore dell’Inter ha parlato di tanti temi, della lotta Scudetto e di tanti temi sulla sua vita privata. Queste le parole del difensore e della Nazionale: Chi di voi è particolarmente fissato con la musica?“Lukaku penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie”. Chi mette musica migliore?“Lautaro. Mette musica argentina e spagnola, cose che a me piacciono”. Chi ha più gusto?“Io sicuramente. Vado molto d’accordo con me stesso. Direi io”. Hai una canzone del cuore?“Sono molto legato a un mio amico che fa musica, ha pubblicato un disco adesso. Dico pioggia che è una canzone del disco che mi piace molto”. Qual è stato il tuo primo concerto?“È stato quello di Ultimo al Forum”. A quale concerto andrai appena sarà possibile?“Ultimo al Forum”. Una canzone che ti fa pensare alla tua ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Ospite di Inter TV, il difensore dell’Inter ha parlato di tanti temi, della lotta Scudetto e di tanti temi sulla sua vita privata. Queste le parole del difensore e della Nazionale: Chi di voi è particolarmente fissato con la?“Lukaku penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie”. Chi mettemigliore?“Lautaro. Metteargentina e spagnola, cose che a me piacciono”. Chi ha più gusto?“Io sicuramente. Vado molto d’accordo con me stesso. Direi io”. Hai una canzone del cuore?“Sono molto legato a un mio amico che fa, ha pubblicato un disco adesso. Dico pioggia che è una canzone del disco che mi piace molto”. Qual è stato il tuo primo concerto?“È stato quello di Ultimo al Forum”. A quale concerto andrai appena sarà possibile?“Ultimo al Forum”. Una canzone che ti fa pensare alla tua ...

