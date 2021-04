Alvaro Soler: “Io e Gaia? Ecco il ricordo che ho di lei… Un duetto insieme, perché no” (Di venerdì 2 aprile 2021) Alvaro Soler è stato nella giuria di XFactor Italia ed è lì che ha conosciuto Gaia (poi vincitrice di Amici): “Ancora ci scriviamo su Instagram, mi sembra fantastico quello che sta facendo adesso con il portoghese… Aveva questo stile super figo e una voce super soul, con una grande maturità. Un bellissimo percorso, ho sempre avuto un bel legame con lei. Un duetto con lei? Ma certo, sì…“. Il cantante è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti live a Programma: il 5 marzo scorso, ha pubblicato il nuovo singolo “Magia”. Con alle spalle 4 miliardi di stream globali (tra audio e video), più di 80 tra dischi d’oro e di platino e due milioni di album venduti, il singolo fa da apripista al nuovo album omonimo in uscita il 9 luglio. Al momento l’artista fa anche parte della giuria del talent tedesco “The Voice Kids”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)è stato nella giuria di XFactor Italia ed è lì che ha conosciuto(poi vincitrice di Amici): “Ancora ci scriviamo su Instagram, mi sembra fantastico quello che sta facendo adesso con il portoghese… Aveva questo stile super figo e una voce super soul, con una grande maturità. Un bellissimo percorso, ho sempre avuto un bel legame con lei. Uncon lei? Ma certo, sì…“. Il cantante è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti live a Programma: il 5 marzo scorso, ha pubblicato il nuovo singolo “Magia”. Con alle spalle 4 miliardi di stream globali (tra audio e video), più di 80 tra dischi d’oro e di platino e due milioni di album venduti, il singolo fa da apripista al nuovo album omonimo in uscita il 9 luglio. Al momento l’artista fa anche parte della giuria del talent tedesco “The Voice Kids”. ...

