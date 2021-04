Wta 1000 Miami 2021, Ashleigh Barty in finale: Svitolina ko in due set (Di giovedì 1 aprile 2021) Ashleigh Barty è la prima finalista del torneo Wta 1000 di Miami, che vede l’australiana numero uno del mondo ancora in corsa per confermare il titolo conquistato in Florida lo scorso anno. A cedere il passo è stata Elina Svitolina: l’ucraina numero 5 del seeding ha ceduto dopo un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 6-3 al termine di una partita che ha visto la Barty sicuramente più costante e puntuale nei momenti decisivi. La seconda finalista sarà svelata nella notte italiana con la sfida tra Bianca Andreescu e Maria Sakkari. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO La cronaca – L’avvio di partita sorride decisamente a Barty, che inizia con grande facilità e scioltezza variando il gioco e mettendo in seria difficoltà Svitolina. L’ucraina fatica ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)è la prima finalista del torneo Wtadi, che vede l’australiana numero uno del mondo ancora in corsa per confermare il titolo conquistato in Florida lo scorso anno. A cedere il passo è stata Elina: l’ucraina numero 5 del seeding ha ceduto dopo un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 6-3 al termine di una partita che ha visto lasicuramente più costante e puntuale nei momenti decisivi. La seconda finalista sarà svelata nella notte italiana con la sfida tra Bianca Andreescu e Maria Sakkari. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO La cronaca – L’avvio di partita sorride decisamente a, che inizia con grande facilità e scioltezza variando il gioco e mettendo in seria difficoltà. L’ucraina fatica ...

