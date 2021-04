Un passo dal cielo, Liotti: difendere la natura. E sogna la regia (Di giovedì 1 aprile 2021) Daniele Liotti torna a cavalcare fra le montagne e i boschi delle Dolomiti in "Un passo dal cielo 6 - I guardiani", in prima visione su RAI1 dal 1° aprile. Nella fortunatissima serie si ritrovano tutti i personaggi, e il protagonista Francesco Neri dopo il suo lutto resta ad indagare su crimini e misfatti in quelle valli, insieme all'amico commissario interpretato da Enrico Ianniello. Tra giallo, dramma e commedia in questa stagione prende molto spazio il tema della salvaguardia dell'ambiente, come spiega il protagonista."E' una linea orizzontale che attraversa tutte le otto puntate, ed è la difesa di questo bosco millenario in cui si svolgono un po' tutte le vicende della storia, che è minato dalla bramosia, dal desiderio di una compagnia australiana di poter costruire una miniera di nichel e abbattere in questo modo alberi secolari". ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Danieletorna a cavalcare fra le montagne e i boschi delle Dolomiti in "Undal6 - I guardiani", in prima visione su RAI1 dal 1° aprile. Nella fortunatissima serie si ritrovano tutti i personaggi, e il protagonista Francesco Neri dopo il suo lutto resta ad indagare su crimini e misfatti in quelle valli, insieme all'amico commissario interpretato da Enrico Ianniello. Tra giallo, dramma e commedia in questa stagione prende molto spazio il tema della salvaguardia dell'ambiente, come spiega il protagonista."E' una linea orizzontale che attraversa tutte le otto puntate, ed è la difesa di questo bosco millenario in cui si svolgono un po' tutte le vicende della storia, che è minato dalla bramosia, dal desiderio di una compagnia australiana di poter costruire una miniera di nichel e abbattere in questo modo alberi secolari". ...

