Udine | 1 arrestato | 2 denunciati e 7 sanzionati covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un pomeriggio di controllo del territorio: 1, 2e 7. Questo il bilancio di un pomeriggio di lavoro degli agenti della Polizia di Stato del Nucleo Volanti della Questura die del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che affianca i primi nei servizi di controllo del territorio in città, finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto dell’immigrazione clandestina. Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna ieri, 31 marzo, poco prima delle ore 17 incrociava nei pressi di Piazza I Maggio un’auto il cui conducente, alla vista dei poliziotti, abbassava repentinamente lo sguardo. Gli agenti, insospettiti dal gesto, invertivano la marcia, fermavano l’auto ed identificavano i due giovani a bordo. Notando un eccessivo nervosismo ...

Il Messaggero Veneto

L'uomo è stato quindi arrestato per evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altre quattro persone sanzionate per violazioni norme anti Covid. PORDENONE. Un uomo di 73 anni, cittadino albanese, residente a Vajont, è stato arrestato dalla Polizia perché deve espiare una condanna a due anni e un mese di reclusione per spaccio di cocaina.