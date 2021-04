"Tu non sei umano". Jannik Sinner mostruoso: Bublik incredulo, l'italiano in semifinale a Miami (Di giovedì 1 aprile 2021) "Tu non sei umano". L'italiano Jannik Sinner conquista la sua prima semifinale in un Masters 1000 battendo Alexander Bublik ai quarti del Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi di 4.299.205 dollari) e "costringe" l'avversario kazako a complimentarsi con queste clamorose parole. Sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida, il 19enne di Sesto Pusteria numero 31 del ranking e 21esima testa di serie, vince per 7-6 (5), 6-4 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Partenza in salita per l'azzurro, che al terzo gioco perde il servizio ma piazza il controbreak quando Bublik va a servire per il set sul 5-4, andandosi a prendere poi il primo parziale al tie-break. Stesso andamento nel secondo set, dove il kazako vola sul 3-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) "Tu non sei". L'conquista la sua primain un Masters 1000 battendo Alexanderai quarti delOpen, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi di 4.299.205 dollari) e "costringe" l'avversario kazako a complimentarsi con queste clamorose parole. Sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida, il 19enne di Sesto Pusteria numero 31 del ranking e 21esima testa di serie, vince per 7-6 (5), 6-4 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Partenza in salita per l'azzurro, che al terzo gioco perde il servizio ma piazza il controbreak quandova a servire per il set sul 5-4, andandosi a prendere poi il primo parziale al tie-break. Stesso andamento nel secondo set, dove il kazako vola sul 3-0 ...

