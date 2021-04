Trasporto aereo, da metà aprile in funzione Iata Travel Pass (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Confermata l’entrata in funzione a metà aprile della Iata Travel Pass, già oggetto di sperimentazione, al momento disponibile sulla piattaforma iOS per poi essere implementata su Android. La App conterrà i risultati dei test Covid e il certificato di vaccinazione. L’auspicio, formulato da Kamil Alawadhi, regional vice president Africa and Middle East della Iata, è che venga adottata da compagnie aeree e aeroporti senza eccezioni. Tra i vettori che hanno manifestato la volontà di aderire alla Iata Travel Pass figurano Air Baltic, Air New Zealand, All Nippon Airways, Hong Kong Airlines, Malaysia Airlines, Rwandair e Virgin Atlantic. Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Confermata l’entrata indella, già oggetto di sperimentazione, al momento disponibile sulla piattaforma iOS per poi essere implementata su Android. La App conterrà i risultati dei test Covid e il certificato di vaccinazione. L’auspicio, formulato da Kamil Alawadhi, regional vice president Africa and Middle East della, è che venga adottata da compagnie aeree e aeroporti senza eccezioni. Tra i vettori che hanno manifestato la volontà di aderire allafigurano Air Baltic, Air New Zealand, All Nippon Airways, Hong Kong Airlines, Malaysia Airlines, Rwandair e Virgin Atlantic.

