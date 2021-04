Traffico Roma del 01-04-2021 ore 10:00 (Di giovedì 1 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico incolonnato per lavori sulla via Aurelia dalla Massimina al Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio è proprio sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino via ottiene ancora tra Casilina e La Rustica in interna e rallentamenti sono segnalati tra via Casilina e via Appia sul tratto Urbano dell’a24 rallentamenti da Portonaccio la tangenziale direzione centro proseguendo in tangenziale e Traffico rallentato via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Largo Passamonti e viale Castrense direzione San Giovanni trafficata la via del mare con rallentamenti nelle zone di Acilia e Tor di Valle verso il centro i dettagli sono disponibili sul sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneincolonnato per lavori sulla via Aurelia dalla Massimina al Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio è proprio sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra laFiumicino via ottiene ancora tra Casilina e La Rustica in interna e rallentamenti sono segnalati tra via Casilina e via Appia sul tratto Urbano dell’a24 rallentamenti da Portonaccio la tangenziale direzione centro proseguendo in tangenziale erallentato via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Largo Passamonti e viale Castrense direzione San Giovanni trafficata la via del mare con rallentamenti nelle zone di Acilia e Tor di Valle verso il centro i dettagli sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a ...

