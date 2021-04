Terra dei fuochi, incontro col commissario Filippo Romano al Comune di Giugliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Un incontro per fare il punto sulle strategie contro la Terra dei fuochi. Al tavolo questa mattina si sono riuniti amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, vertici delle forze dell’ordine e l’incaricato del governo per il contrasto ai roghi, il viceprefetto Romano. ROGHI, incontro A Giugliano Un’attenzione particolare viene rivolta all’area dei campi rom L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Unper fare il punto sulle strategie contro ladei. Al tavolo questa mattina si sono riuniti amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, vertici delle forze dell’ordine e l’incaricato del governo per il contrasto ai roghi, il viceprefetto. ROGHI,Un’attenzione particolare viene rivolta all’area dei campi rom L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Parla poco e fa molto. Alessio D'Amato, l'ex comunista che ha salvato il Lazio ... 'Non avevamo mascherine, non avevamo solventi per fare i tamponi, non avevamo gli antigenici', racconta chi lavorò pancia a terra in quei giorni. D'Amato, con sconcerto di molti dei suoi compagni di ...

Usa, Biden presenta al suo Gabinetto l'American Jobs Plan Il presidente Joe Biden terrà oggi la sua prima riunione di Gabinetto, ad una settimana dalla conferma dei segretari dei vari dipartimenti. La riunione verterà sul piano per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari, lanciato ieri da Biden, e sul piano di aiuti all'economia. "Non è un piano che si limita a ...

Centocelle, nel parco trovata una piccola "Terra dei fuochi" DinamoPress Cimitero di Uopini, la denuncia dei cittadini: “In stato di completo abbandono” 1 Aprile 2021 Riceviamo e pubblichiamo una lettera da alcuni cittadini riguardo alla situazione del cimitero di Uopini, nel comune di Monteriggioni: "E’ da ormai più di ...

Salernitana a Lecce senza Aya, Durmisi e Gondo Nessuno dei tre giocatori che nei giorni scorsi aveva accusato problemi fisici è stato recuperato, quindi, in tempo utile per la gara in terra salentina. In compenso, sono disponibili i tre calciatori ...

