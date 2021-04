Tavaroli | Da un ufficiale italiano segreti venduti a uno Stato straniero? Non mi stupisce Tutti spiano tutti

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Antonello Setta, una vicenda inquietante. Il capitano di fregata della Marina militare italiana Walter Biot èarreprima che consegnasse a unrusso, in cambio di ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Tavaroli ufficiale

Ecodaipalazzi.it

di Antonello Setta, una vicenda inquietante. Il capitano di fregata della Marina militare italiana Walter Biot è stato arrestato prima che consegnasse a unrusso, in cambio di qualche migliaia di euro,...di Antonello Setta, una vicenda inquietante. Il capitano di fregata della Marina militare italiana Walter Biot è stato arrestato prima che consegnasse a unrusso, in cambio di qualche migliaia di euro,...Tavaroli, una vicenda inquietante. Il capitano di fregata della Marina militare italiana Walter Biot è stato arrestato prima che consegnasse a un ufficiale russo, in cambio di qualche migliaia di euro ...