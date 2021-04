Strega | il contachilometri dei nazionali può essere un’insidia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilsegna una cifra: 637. Tanti sono i minuti totalizzati dai quattro giallorossi impegnati con le rispettivenel corso della sosta. Soprattutto per Kamil Glik non si è potuto parlare affatto di pausa. Oltre ai 212 minuti giocati con la sua Polonia nelle sfide con Ungheria, Andorra e Inghilterra, il difensore centrale deve fare i conti con lo stato di comprensibile apprensione per il rischio focolaio registrato tra i calciatori della selezione guidata da Paulo Sousa. Dopo la squalifica scontata contro la Juventus, Glik tornerà a disposizione contro il Parma e potrebbe giocare la quarta gara in nove giorni. Un vero tour de force. Al secondo posto tra i più impiegati c’è Ionita, che con la sua Moldavia ha giocato per intero sia la sfida con le Far Oer che quella persa malamente con la ...