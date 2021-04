Sol Cresta, PlatinumGames annuncia per davvero un pesce d’aprile del 2020 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Presentato nel 2020 come un pesce d’aprile, Sol Cresta è effettivamente in fase di sviluppo presso PlatinumGames, come conferma il trailer del gioco.. Sol Cresta è realtà: presentato lo scorso anno come pesce d’aprile, lo sparatutto in stile retrò di PlatinumGames esiste davvero ed è in lavorazione per PC, PS4 e Nintendo Switch. In uscita nel 2021, come conferma il trailer che trovate in calce, Sol Cresta si pone come il “bonus stage” dei celebri Platinum4 del team giapponese. Parliamo di un titolo che riprende la tradizione di classici come Moon Cresta e Terra Cresta, e che va a collocarsi … Notizie giochi PC Windows L'articolo Sol Cresta, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Presentato nelcome un, Solè effettivamente in fase di sviluppo presso, come conferma il trailer del gioco.. Solè realtà: presentato lo scorso anno come, lo sparatutto in stile retrò diesisteed è in lavorazione per PC, PS4 e Nintendo Switch. In uscita nel 2021, come conferma il trailer che trovate in calce, Solsi pone come il “bonus stage” dei celebri Platinum4 del team giapponese. Parliamo di un titolo che riprende la tradizione di classici come Moone Terra, e che va a collocarsi … Notizie giochi PC Windows L'articolo Sol, ...

