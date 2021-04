Sassuolo, nessun rischio: “I nazionali non giocheranno contro la Roma” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Sassuolo si muove coi piedi di piombo e non vuole essere causa di altri positivi all’interno del campionato di Serie A. Per questo motivo il club neroverde, all’interno di un comunicato, ha disposto quanto segue: “A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilsi muove coi piedi di piombo e non vuole essere causa di altri positivi all’interno del campionato di Serie A. Per questo motivo il club neroverde, all’interno di un comunicato, ha disposto quanto segue: “A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, ilCalcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partitain programma sabato prossimo 3 Aprile”. SportFace.

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Sassuolo Non si scherza col Covid: in via prudenziale i nazionali azzurri non giocheranno il 3 aprile con la #Roma h… - sportface2016 : #Sassuolo Non si scherza col Covid: in via prudenziale i nazionali azzurri non giocheranno il 3 aprile con la… - LeleRoma1976 : RT @AliprandiJacopo: ??Negativi i tamponi molecolari di #Mancini, #ElShaarawy, #Spinazzola, #Pellegrini e #Dzeko. Nessun problema per Sass… - Pask927 : RT @AliprandiJacopo: ??Negativi i tamponi molecolari di #Mancini, #ElShaarawy, #Spinazzola, #Pellegrini e #Dzeko. Nessun problema per Sass… - AliprandiJacopo : ??Negativi i tamponi molecolari di #Mancini, #ElShaarawy, #Spinazzola, #Pellegrini e #Dzeko. Nessun problema per S… -