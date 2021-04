Sal?vini vola da Orban | patto per una nuova destra

Leggi su agi

(Di giovedì 1 aprile 2021) AGI -tra Matteo Salvini, Viktore Mateusz Morawiecki per costituire il "nucleo" che dia vita nel lungo termine a unaper un "rinascimento europeo". Il segretario leghista incontra i due premier, ungherese e polacco, a Budapest, "prima tappa", spiega, di un percorso che porterà alla costruzione di una "alternativa" alla sinistra, con cui si sono "alleati" i Popolari europei, lamenta. Il prossimo incontro sarà a Varsavia, anticipano fonti leghiste, e quello seguente a Roma, se le condizioni della pandemia lo permetteranno. Ma è ancora presto per dire se il "percorso" avviato oggi darà vita a un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, come vorrebbe Salvini. Il capo della Lega punta alla fusione di Identità e democrazia, dove a Strasburgo gli ex lumbard siedono insieme al ...