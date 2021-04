Roma, laboratorio da incubo: ragnatele sul pane, muffa e blatte (Di giovedì 1 aprile 2021) Un laboratorio dedito alla produzione e vendita di alimenti è stato chiuso in zona Montespaccato. Si tratta di un intervento delle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale che risale a ieri, nell’ambito dei controlli amministrativi per la verifica del rispetto delle regole a tutela della salute pubblica. I controlli e la chiusura del laboratorio L’ispezione, avvenuta unitamente agli ispettori della Asl Roma 1, è scattata a seguito di alcuni accertamenti svolti nei giorni precedenti da parte degli agenti, diretti dal Dirigente Massimo Fanelli. All’interno dell’esercizio sono state rilevate condizioni igienico sanitarie tali da richiedere l’intervento del personale sanitario. Presenza di grasso e sporcizia incrostati sulle superfici e sulle attrezzature di lavoro, pessimo stato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Undedito alla produzione e vendita di alimenti è stato chiuso in zona Montespaccato. Si tratta di un intervento delle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale diCapitale che risale a ieri, nell’ambito dei controlli amministrativi per la verifica del rispetto delle regole a tutela della salute pubblica. I controlli e la chiusura delL’ispezione, avvenuta unitamente agli ispettori della Asl1, è scattata a seguito di alcuni accertamenti svolti nei giorni precedenti da parte degli agenti, diretti dal Dirigente Massimo Fanelli. All’interno dell’esercizio sono state rilevate condizioni igienico sanitarie tali da richiedere l’intervento del personale sanitario. Presenza di grasso e sporcizia incrostati sulle superfici e sulle attrezzature di lavoro, pessimo stato di ...

