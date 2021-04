Riforme | Gribaudo | ‘felice che M5S si unisca a Pd per voto fuori sede’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Leggo con piacere dell’interesse del Movimento 5 Stelle per una proposta che consenta ilaisede senza obbligarli a spostamenti che compromettono i loro impegni di studio e di lavoro. Il Pd ha già presentato in questa legislatura dei testi di legge delle deputate Madia, Pini e Piccoli Nardelli raccogliendo un lavoro dal basso dei Giovani Democratici e dell’associazionismo studentesco. Siamo felici che altre forze politiche vogliano unirsi a noi in questa battaglia”. Così la deputata dem, Chiara. L'articolo CalcioWeb.

Altrimenti, le percentuali di assunzioni, anche con le riforme richieste nelle proposte di legge Ungaro e Gribaudo, non cambieranno le sorti della politica occupazionale del nostro paese. Stefania ...Lo dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, durante l'audizione del ministro del Lavoro a Montecitorio. 'Se le politiche attive sono imprescindibili per uscire da questa crisi ...' Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Leggo con piacere dell'interesse del Movimento 5 Stelle per una proposta che consenta il voto ai fuori sede senza obbligarli a spostamenti che compromettono i loro impegni ..." L'idea è del ministro della pubblica amministrazione Brunetta. Ma solleva le domande di alcuni deputati per conoscere modalità e tutele della privacy ...