Premio Salerno Libro d’Europa | ecco la terna dei finalisti | aperte le iscrizioni alla giuria popolare

(Di giovedì 1 aprile 2021) In attesa della nuova edizione diLetteratura, in programma dal 19 al 26 giugno 2021, si rimette in moto la macchina del, che fin dprima edizione accompagna il festival. Ladel, che sarà sottopostalettura della, è composta da: Il mare è rotondo (Rizzoli) di Elvis Malaj, Tempi eccitanti (Atlantide) di Naoise Dolan, Chi ha ucciso mio padre (Bompiani) di Édouard Louis. La richiesta di iscrizionequale possono partecipare tutti i lettori che ne faranno richiesta, va inviata all’indirizzo mail@gmail.com entro il 20 ...

