Piera Maggio ricoverata in Ospedale: le sue condizioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Il viaggio di Piera Maggio in Russia è saltato: la mamma di Denise Pipitone è stata ricoverata in Ospedale per un improvviso malore. Piera Maggio non può partire per la Russia perché si trova ricoverata in Ospedale. A riferirlo è il legale della famiglia di Denise Pipitone, Giacomo Frazzitta. La mamma della bimba – e oggi donna – siciliana scomparsa 17 anni fa è stata colpita da un improvviso malore. Un evento che forse non a caso si è verificato in questi giorni per lei intensissimi e carici di emozioni forti e contrastanti. Olesya Rostova, la ragazza russa che sta cercando la sua mamma naturale, è stata infatti sottoposta al test del Dna per verificare se possa essere proprio lei Denise. La giovane russa somiglia molto a ...

