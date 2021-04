Perché Lil Nas X col video di «Montero (call me by your name)» agita tanto l'America (Di giovedì 1 aprile 2021) Molte cose che nella vita ammaliano sono immorali o illegali, altre si odiano e si amano al tempo stesso ed entrambe prevedono molti rischi. Lo sa bene Lil Nas X, tra i grandi protagonisti dei Grammy 2020, che con il suo ultimo singolo (si chiama «Montero (call me by your name)» e tra le ispirazioni c'è anche quella al film di Luca Gaudagnino) ha esplicitamente provocato e fatto parlare di sè: un tipo tosto, stile Stormzy o Travis Scott, niente da obiettare. Bene o male, che importa? Purché se ne parli. Ma pare abbia spinto un po' troppo sull'acceleratore e, con l'affaire delle sneakers con sangue umano, sembra abbia fatto molto irritare Nike. Ma andiamo con ordine. Cosa c'è nel nuovo video di Lil Nas X «Montero (call me by your ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Molte cose che nella vita ammaliano sono immorali o illegali, altre si odiano e si amano al tempo stesso ed entrambe prevedono molti rischi. Lo sa bene Lil Nas X, tra i grandi protagonisti dei Grammy 2020, che con il suo ultimo singolo (si chiama «me by)» e tra le ispirazioni c'è anche quella al film di Luca Gaudagnino) ha esplicitamente provocato e fatto parlare di sè: un tipo tosto, stile Stormzy o Travis Scott, niente da obiettare. Bene o male, che importa? Purché se ne parli. Ma pare abbia spinto un po' troppo sull'acceleratore e, con l'affaire delle sneakers con sangue umano, sembra abbia fatto molto irritare Nike. Ma andiamo con ordine. Cosa c'è nel nuovodi Lil Nas X «me by...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lil Lil Nas X e le scarpe sataniche: la Nike lo cita per violazione del marchio Collaborazioni con lo stesso epilogo di quella tra Lil Nas X e Nike però, sono molto rare, proprio perché il confine tra provocazione e scandalo è labile e, solitamente, si cerca di evitarlo. Lil Nas ...

Lil Nas X, video 'satanista' e scarpe col sangue/ Una 'baracconata' anti - omofobia In realtà Lil Nas X era già stato accusato di satanismo per il video di Old town road, non si capisce bene perché. Il significato del nuovo video è presto spiegato. Monterò fa coming out, scrivendo ...

Collaborazioni con lo stesso epilogo di quella tra Lil Nas X e Nike però, sono molto rare, proprio perché il confine tra provocazione e scandalo è labile e, solitamente, si cerca di evitarlo. Lil Nas ...

In realtà Lil Nas X era già stato accusato di satanismo per il video di Old town road, non si capisce bene perché. Il significato del nuovo video è presto spiegato. Monterò fa coming out, scrivendo ...