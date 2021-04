Paul Simon vende le sue canzoni a Sony (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 79enne Paul Simon ha deciso di vendere i diritti del catalogo delle proprie canzoni a Sony Music Publishing : l'accordo è stato annunciato dall'autore di brani come 'Bridge Over Troubled Water', '... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 79enneha deciso dire i diritti del catalogo delle proprieMusic Publishing : l'accordo è stato annunciato dall'autore di brani come 'Bridge Over Troubled Water', '...

Advertising

RepSpettacoli : Paul Simon cede 'Mrs Robinson' alla Sony, accordo sui diritti del suo catalogo - bot_cult : RT @giornaleradiofm: Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica: (ANSA) - NEW YORK, 01 APR - Paul Simon ha venduto il suo intero catalogo… - MeglioNotizie : Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica - giornaleradiofm : Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica: (ANSA) - NEW YORK, 01 APR - Paul Simon ha venduto il suo intero catal… - AltriMondiGazza : Paul #Simon ha venduto il suo intero catalogo musicale alla #Sony, l'ultimo artista della sua generazione in ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Simon Paul Simon vende le sue canzoni a Sony Il 79enne Paul Simon ha deciso di vendere i diritti del catalogo delle proprie canzoni a Sony Music Publishing : l'accordo è stato annunciato dall'autore di brani come 'Bridge Over Troubled Water', 'Graceland' ...

Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica Paul Simon ha venduto il suo intero catalogo musicale alla Sony, l'ultimo artista della sua generazione in ordine di tempo dopo Bob Dylan e Neil Young, mentre Dolly Parton sta ancora pensando di farlo:...

Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica - Ultima Ora Agenzia ANSA Paul Simon vende le sue canzoni a Sony Il cantante ha ottenuto una somma rimasta riservata per cedere la proprietà intellettuale alla casa discografica: soluzione già adottata da Bob Dylan, Neil Young e altri ...

Paul Simon vende alla Sony 60 anni di musica Paul Simon ha venduto il suo intero catalogo musicale alla Sony, l'ultimo artista della sua generazione in ordine di tempo dopo Bob Dylan e Neil Young, mentre Dolly Parton sta ancora pensando di farlo ...

Il 79enneha deciso di vendere i diritti del catalogo delle proprie canzoni a Sony Music Publishing : l'accordo è stato annunciato dall'autore di brani come 'Bridge Over Troubled Water', 'Graceland' ...ha venduto il suo intero catalogo musicale alla Sony, l'ultimo artista della sua generazione in ordine di tempo dopo Bob Dylan e Neil Young, mentre Dolly Parton sta ancora pensando di farlo:...Il cantante ha ottenuto una somma rimasta riservata per cedere la proprietà intellettuale alla casa discografica: soluzione già adottata da Bob Dylan, Neil Young e altri ...Paul Simon ha venduto il suo intero catalogo musicale alla Sony, l'ultimo artista della sua generazione in ordine di tempo dopo Bob Dylan e Neil Young, mentre Dolly Parton sta ancora pensando di farlo ...