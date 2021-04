Nuovo centro vaccinale dell’Asl Roma 3, inaugurato in via Cardano (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Da oggi i cittadini del Municipio XI hanno a disposizione un nuovo centro vaccinale dell’Asl Roma 3, aperto in via Cardano 135, che si aggiunge agli oltre cento punti in tutto il Lazio. Il presidio, dove viene somministrato il vaccino Pfizer, è stato inaugurato stamani dalla direttrice generale dell’Asl, Marta Branca. “Sono molto contenta di essere qui oggi, è importante che gli anziani possano vaccinarsi non lontano da casa, in un posto comodo e non lontano dal quartiere- ha spiegato Branca alla Dire- Lo spazio è stato messo a disposizione dal Municipio XI, prima c’era un centro anziani e le persone venivano ad aggregarsi, giocavano a carte, c’era una sala da ballo. È stato quindi un gesto bello da parte del Municipio quello di metterlo a nostra disposizione. Faremo fino alla fine del mese circa 200 vaccini al giorno e dal mese successivo saremo in grado di farne 400 al giorno. È un buon numero in questa campagna vaccinale in cui tutti cercano di somministrare più dosi possibili. È un risultato raggiunto grazie a un lavoro di rete e di coordinamento che fa tutti i giorni l’assessorato regionale alla Sanità”. BRANCA (ASL ROMA 3): “NEL LAZIO DONNE A GUIDA ASL, SIA DA ESEMPIO“ Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Da oggi i cittadini del Municipio XI hanno a disposizione un nuovo centro vaccinale dell’Asl Roma 3, aperto in via Cardano 135, che si aggiunge agli oltre cento punti in tutto il Lazio. Il presidio, dove viene somministrato il vaccino Pfizer, è stato inaugurato stamani dalla direttrice generale dell’Asl, Marta Branca. “Sono molto contenta di essere qui oggi, è importante che gli anziani possano vaccinarsi non lontano da casa, in un posto comodo e non lontano dal quartiere- ha spiegato Branca alla Dire- Lo spazio è stato messo a disposizione dal Municipio XI, prima c’era un centro anziani e le persone venivano ad aggregarsi, giocavano a carte, c’era una sala da ballo. È stato quindi un gesto bello da parte del Municipio quello di metterlo a nostra disposizione. Faremo fino alla fine del mese circa 200 vaccini al giorno e dal mese successivo saremo in grado di farne 400 al giorno. È un buon numero in questa campagna vaccinale in cui tutti cercano di somministrare più dosi possibili. È un risultato raggiunto grazie a un lavoro di rete e di coordinamento che fa tutti i giorni l’assessorato regionale alla Sanità”. BRANCA (ASL ROMA 3): “NEL LAZIO DONNE A GUIDA ASL, SIA DA ESEMPIO“

