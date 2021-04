Netflix: da ‘The Serpent’ a ‘Zero’: le serie tv in arrivo in aprile sulla piattaforma streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) 1 aprile 2021 – Nuove uscite su Netflix: le serie tv di aprile. Tantissimi titoli originali e nuove stagioni di successi confermati in uscita questo mese sull’inarrestabile piattaforma streaming. Ce n’è per tutti i gusti: dalle serie thriller e noir alle più tradizionali sitcom divertenti. Ecco le serie tv presto disponibili su Netflix (in ordine cronologico). Netflix serie tv: nuove uscite di aprile The Serpent: la miniserie con 8 episodi racconta la storia vera di uno dei serial killer più noti degli anni ’70: Charles Sobhraj. The Serpent ci farà andare indietro nel tempo per rivivere tutti i tragici momenti e le vicende di morti legate alla mano di Sobhraj di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 aprile 2021) 12021 – Nuove uscite su: letv di. Tantissimi titoli originali e nuove stagioni di successi confermati in uscita questo mese sull’inarrestabile. Ce n’è per tutti i gusti: dallethriller e noir alle più tradizionali sitcom divertenti. Ecco letv presto disponibili su(in ordine cronologico).tv: nuove uscite diThe Serpent: la minicon 8 episodi racconta la storia vera di uno dei serial killer più noti degli anni ’70: Charles Sobhraj. The Serpent ci farà andare indietro nel tempo per rivivere tutti i tragici momenti e le vicende di morti legate alla mano di Sobhraj di ...

Advertising

IOdonna : Cosa guardare su Netflix ad aprile: film e serie tv da non perdere - Nowhrbutup : Ho finito la s3 di The bold type e ovviamente la quarta su netflix non c’è ancora - binjin_yanyang : RT @Ji_Changwookiee: ???????????????????? ???? ?????? ???????? ????????????? • Dal 23 Febbraio su #Netflix Italia • #LovestruckInTheCity #Lovestruck_in_the_City… - misteruplay2016 : The Witcher di Netflix avrebbe terminato le riprese della seconda stagione - TPadawans : ??La nostra Len @HE_IS_DEAD_JIM ci accompagna in un viaggio che inizia oggi nella #serietv #BlackMirror con degli ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix ‘The Accademia Domani entra nell'EADL, l'olimpo della formazione europea a distanza Fortune Italia