MotoGP, prove libere GP Doha Losail 2021 domani in tv: orari, canale e streaming venerdì 2 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) domani venerdì 2 aprile comincia il weekend al Gran Premio di Doha, valevole per il secondo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Losail la prima giornata avrà inizio alle ore 14:40 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle 19 per le FP2. Tutto il Gran Premio di Doha sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Losail con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 2 aprile Ore 14:40 – ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)comincia il weekend al Gran Premio di, valevole per il secondo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito dila prima giornata avrà inizio alle ore 14:40 per la prima sessione di. I piloti torneranno in pista alle 19 per le FP2. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu Dazn e Sky Go e in differita su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni acon dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma diOre 14:40 – ...

