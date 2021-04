Mercato Inter, individuato l'erede di Handanovic: Ausilio vola in Turchia (Di giovedì 1 aprile 2021) Stando al quotidiano, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio sarebbe pronto a volare ad Istanbul prossimamente per provare a chiudere l'affare. Bisognerà innanzitutto abbassare la richiesta ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 1 aprile 2021) Stando al quotidiano, il direttore sportivo dell'Pierosarebbe pronto are ad Istanbul prossimamente per provare a chiudere l'affare. Bisognerà innanzitutto abbassare la richiesta ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - francescoiucca : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV | Nuovo appuntamento con il TG delle 14: segui la diretta per le ultime su news di mercato e tanto altro! ???… - GIUSPEDU : RT @Lalinho_1O: @Antonio89704611 @felice_119 @CalcioFinanza Ma l’Inter non fallirà mai, non è mai successo che una big fallisca suvvia. Il… - infoitsport : Mercato Sampdoria Damsgaard nel mirino di Inter e Juventus - masolinismo : RT @Lalinho_1O: @Antonio89704611 @felice_119 @CalcioFinanza Ma l’Inter non fallirà mai, non è mai successo che una big fallisca suvvia. Il… -