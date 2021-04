Meloni attacca Speranza: “Meglio di un anno fa? Italiani in ginocchio” (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Giorgia Meloni va all’attacco del ministro della Salute Roberto Speranza, che dice che quest’anno stiamo Meglio dell’anno scorso: “Lo vada a raccontare ai milioni di Italiani in ginocchio a causa della loro disastrosa gestione dell’epidemia“. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia risponde al ministro giallofucsia, che ha detto che “chi ci racconta che siamo messi come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera“. Speranza nega l’evidenza, come se non sapesse che le chiusure le ha volute lui Come se non sapesse che l’Italia resterà chiusa fino al 30 aprile proprio su sua (incessante) richiesta, il ministro della Salute nega l’evidenza e dice: “Ieri abbiamo superato le 10 milioni di somministrazioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Giorgiava all’attacco del ministro della Salute Roberto, che dice che quest’stiamodell’scorso: “Lo vada a raccontare ai milioni diina causa della loro disastrosa gestione dell’epidemia“. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia risponde al ministro giallofucsia, che ha detto che “chi ci racconta che siamo messi come unfa dice una cosa clamorosamente non vera“.nega l’evidenza, come se non sapesse che le chiusure le ha volute lui Come se non sapesse che l’Italia resterà chiusa fino al 30 aprile proprio su sua (incessante) richiesta, il ministro della Salute nega l’evidenza e dice: “Ieri abbiamo superato le 10 milioni di somministrazioni di ...

Advertising

TheNightFlier : RT @IlPrimatoN: Meloni contro #Speranza, secondo cui non è vero che stiamo come l'anno scorso: 'Lo racconti ai milioni di italiani in ginoc… - IlPrimatoN : Meloni contro #Speranza, secondo cui non è vero che stiamo come l'anno scorso: 'Lo racconti ai milioni di italiani… - piccologabri : RT @Marcell77640487: @flayawa @VittorioBanti E quindi cosa devono fare? Un colpo di stato? Stare all'opposizione come l''utilissima Meloni?… - Marcell77640487 : @flayawa @VittorioBanti E quindi cosa devono fare? Un colpo di stato? Stare all'opposizione come l''utilissima Melo… - ventoc : RT @Libero_official: 'Chiusure e controlli capillari, pugno di ferro solo contro gli italiani mentre continuano sbarchi incontrollati'. #Im… -