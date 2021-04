Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 1 aprile 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 27 ottobre 2020, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 4 (83) 63 (72) 34 (61) 10 (57) 68 (49) Cagliari: 4 (80) 46 (78) 11 (68) 5 (66) 69 (63) Firenze: 73 (111) 24 (87) 12 (72) 52 (65) 20 (49) Genova: 80 (118) 83 (76) 9 (74) 44 (72) 12 (65) Milano: 57 (70) 77 (56) 64 (47) 75 (45) 16 (44) Napoli: 43 (65) 18 (64) 34 (60) 24 (56) 85 (45) Palermo: 14 (64) 61 (59) 1 (53) 51 (48) 31 (46) Roma: 2 (72) 19 (62) 35 (62) 30 (60) 42 (59) Torino: 77 (68) 73 (67) 80 (60) 49 (58) 48 (46) Venezia: 9 ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 1 aprile 2021 oggi verifica l’estrazione del… - GiocoNews_it : #SiVinceTutto #SuperEnalotto: distribuiti oltre 202mila euro nel concorso del 31 marzo - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 01-04-2021 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #SiVinceTutto Estrazione SiVinceTutto 31 marzo 2021 in diretta, ultima estrazione… - Giochi24 : 16 25 28 33 38 #estrazione #millionday #mercoledi #31 #marzo oggi anche #estrazione settimanale del #sivincetutto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

Pianificare in tempi straordinari è un terno al, come hanno confermato, tra l'altro, da più ... come se anche l'economia e la salute fossero assimilabili alo alla vecchia schedina ...Di Fabio Belli) Numeri vincenti/ Estrazioni 27 marzo 2021: i SuperStar, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI E dopo i numeri vincenti del ...Superenalotto 1 aprile estrazioni dei simboli del nuovissimo gioco, legato all’estrazione del Lotto, nel mese di febbraio la Ruota scelta è di Firenze.Leggi gli ultimi accadimenti dall'Italia e dal Mondo prima di organizzare il tuo viaggio. Resta aggiornato su viagginews.com ...