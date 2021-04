LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: show con Paltrinieri, Martinenghi, Quadarella ed i 100 sl (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare (1 aprile) – I tempi-limite per Tokyo – Le possibili carte olimpiche gara per gara – La cronaca della prima giornata (31 marzo) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di Nuoto. A Riccione si inizia a fare sul serio e gli atleti sono chiamati ottenere risultati di grande LIVEllo per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Anche nel day-2 le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19. Dieci gare in programma, tutte molto interessanti: dalla sfida Paltrinieri-Detti, i campioni del mondo delle ultime due edizioni, a quella tra Quadarella e ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare (1 aprile) – I tempi-limite per Tokyo – Le possibili carte olimpiche gara per gara – La cronaca della prima giornata (31 marzo) Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata degliprimaverili di. A Riccione si inizia a fare sul serio e gli atleti sono chiamati ottenere risultati di grandello per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Anche nel day-2 le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19. Dieci gare in programma, tutte molto interessanti: dalla sfida-Detti, i campioni del mondo delle ultime due edizioni, a quella trae ...

Advertising

lillydessi : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Panziera da record, Franceschi a Tokyo! Bene Detti e De Tullio - OA Sport… - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Panziera da record, Franceschi a Tokyo! Bene Detti e De Tullio - infoitsport : LIVE - Nuoto, Assoluti Riccione 2021: prima giornata, batterie e finali in DIRETTA - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Margherita Panziera, che record italiano! Detti in volata su De Tullio ne… - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Panziera da record, Franceschi a Tokyo! Bene Detti e De Tullio -