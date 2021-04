L’Italia batte la Lituania 0-2 e vola in testa al girone (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia batte soffrendo la Lituania 0-2 e vola in testa al girone C trascinata dalla reti nella ripresa di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Gli azzurri sorpassano dunque almeno momentaneamente la Svizzera, seppur gli uomini di Petkovic siano tuttavia con un partita in meno. L’Italia batte la Lituania, il riepilogo del match Un primo tempo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Lituania-Italia, qualificazioni Mondiale Probabili formazioni Italia-Estonia, amichevole internazionale Probabili formazioni Bosnia-Italia, 6^ giornata Nations League Sorteggiati i gironi dell’Europeo Under 21, non sarà semplice per ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 aprile 2021)soffrendo la0-2 einalC trascinata dalla reti nella ripresa di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Gli azzurri sorpassano dunque almeno momentaneamente la Svizzera, seppur gli uomini di Petkovic siano tuttavia con un partita in meno.la, il riepilogo del match Un primo tempo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni-Italia, qualificazioni Mondiale Probabili formazioni Italia-Estonia, amichevole internazionale Probabili formazioni Bosnia-Italia, 6^ giornata Nations League Sorteggiati i gironi dell’Europeo Under 21, non sarà semplice per ...

