Lieve calo nuovi casi, 23.649 e tasso positività al 6,6% , in aumento i morti 501 (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.221 di ieri - per cui il tasso di positività scende al 6,6% (ieri 6,8%). In crescita il numero delle vittime: 501 oggi contro le 467 di ieri. In leggero calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomo sono 28.949, con un decremento di 231 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.681, meno 29 rispetto a ieri. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 244 contro i 283 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 530.849 pazienti, più 1.231 rispetto a ieri. In crescita ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI -del numero deidi Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; ini tamponi - 356.085 contro i 351.221 di ieri - per cui ildi positività scende al 6,6% (ieri 6,8%). In crescita il numero delle vittime: 501 oggi contro le 467 di ieri. In leggerola pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomo sono 28.949, con un decremento di 231 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.681, meno 29 rispetto a ieri. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 244 contro i 283 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 530.849 pazienti, più 1.231 rispetto a ieri. In crescita ...

Advertising

MaxsoMagazine : Lieve calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 23.649 rispetto ai 23.904 del giorno precedente. Il numero to… - sulsitodisimone : Lieve calo nuovi casi, 23.649 e tasso positività al 6,6% , in aumento i morti 501 - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 1 APRILE, LIEVE CRESCITA DEI POSITIVI E CALO DEI RICOVERI - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Covid, lieve calo in Italia ma ancora 501 decessi - - CorriereTorino : Coronavirus in Piemonte: 2584 nuovi casi, lieve calo dei ricoveri e 28 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Lieve calo Borsa: Milano positiva con ottimismo Usa, forte Mps I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso infatti generalmente in lieve rialzo: la ... che ha registrato un aumento dell'1,23%, mentre Madrid ha accusato il marginale calo dello 0,03%. Con ...

Covid: giù nuovi casi (23.649), morti (501) e ricoveri, tasso positività 6,6% Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in ...

Cambi: euro apre in lieve calo a 1,171 ANSA Nuova Europa Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 31mila tamponi effettuati, 1.809 nuovi positivi. Vaccini: quasi 900mila somministrazioni I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.359 (-67 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o ...

Covid-19, Italia: gli aggiornamenti nel bollettino di oggi 1° aprile Il decreto lascia, infatti, spazio a modifiche in corso, nel caso i dati mostrassero un calo dei contagi consistente. Ecco i dati del bollettino di oggi: Ad oggi i nuovi contagi rimangono alti, ...

I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso infatti generalmente inrialzo: la ... che ha registrato un aumento dell'1,23%, mentre Madrid ha accusato il marginaledello 0,03%. Con ...del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in ...I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.359 (-67 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o ...Il decreto lascia, infatti, spazio a modifiche in corso, nel caso i dati mostrassero un calo dei contagi consistente. Ecco i dati del bollettino di oggi: Ad oggi i nuovi contagi rimangono alti, ...