L' affaire dei documenti passati ai russi si fa più gave Il Gip | Biot lo faceva da tempo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Walterresta in carcere. E' stato convalidato l'arresto dell'ufficiale della Marina fermato ieri per aver trasmessosensibili a funzionari dell'ambasciata russa. Secondo il gip di Roma, ...

TG La7

Walter Biot resta in carcere. E' stato convalidato l'arresto dell'ufficiale della Marina fermato ieri per aver trasmesso documenti sensibili a funzionari dell'ambasciata russa. Secondo il gip di Roma, ...Lo sa bene Lil Nas X , tra i grandi protagonistiGrammy 2020 , che con il suo ultimo singolo (... Ma pare abbia spinto un po troppo sull acceleratore e, con ldelle sneakers con sangue umano,...Su tutte l’affaire Atlantia e quindi Autostrade ... 145/2002, che prevede come “le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti ...Tutto entra a far parte del tritacarne parlamentare e l'affaire Walter Biot non fa eccezione ... Russia e Stati Uniti e che certamente non meritano di finire nella logica dei partiti. Di mezzo ci sono ...