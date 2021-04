La voce di Siri non sarà più solo femminile (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Apple)Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone e sugli altri prodotti Apple da iPad ai Mac in tutto il mondo. Ma dal prossimo aggiornamento iOs 14.5 si apporterà una piccola (grande) modifica come la selezione del timbro della voce al momento della configurazione. Il dettaglio è stato scovato nelle versioni beta preliminari di iOs 14.5 che mettono davanti alla scelta della voce togliendo quella femminile da una condizione di default. Il percorso intrapreso da Apple è quello della lotta alle discriminazioni e agli stereotipi come quello che vede l’assistente al servizio dell’utente associata a una voce appunto femminile. Ricordiamo che in determinati paesi, invece, Siri è di ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Apple)Si dicee si pensa subito allache assiste milioni di utenti su iPhone e sugli altri prodotti Apple da iPad ai Mac in tutto il mondo. Ma dal prossimo aggiornamento iOs 14.5 si apporterà una piccola (grande) modifica come la selezione del timbro dellaal momento della configurazione. Il dettaglio è stato scovato nelle versioni beta preliminari di iOs 14.5 che mettono davanti alla scelta dellatogliendo quellada una condizione di default. Il percorso intrapreso da Apple è quello della lotta alle discriminazioni e agli stereotipi come quello che vede l’assistente al servizio dell’utente associata a unaappunto. Ricordiamo che in determinati paesi, invece,è di ...

