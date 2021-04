La Siae sposa gli NFT: «Creare un ecosistema per tutelare il diritto d’autore» (Di giovedì 1 aprile 2021) Tutti parlando di NFT, tutti vogliono NFT. Ma in pochi ne conoscono le effettive potenzialità. Nelle ultime settimane si è parlato di Blockchain e Non-Funbigle Token a causa dell’hype generato da alcune iniziative che hanno avuto un sapore più mediatico che metodologico. Il rischio, però, è che tutto ciò faccia passare un messaggio sbagliato su come funzionano e sul perché questa nuova tecnologia possa portare grandi vantaggi nel mondo del futuro. In Italia, però, c’è chi ha deciso di affrontare seriamente (e fattivamente) tutte queste novità: parliamo della Siae che ha deciso, per la sezione musica, di dare il via al progetto NFT. Un matrimonio di cui abbiamo parlato con Matteo Fedeli, direttore della sezione musica della Società Italiana Autori ed editori. LEGGI ANCHE > Cosa sono i Non-Fungible Token (NFT) e perché se ne parla tanto «Questo progetto nasce prima ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 aprile 2021) Tutti parlando di NFT, tutti vogliono NFT. Ma in pochi ne conoscono le effettive potenzialità. Nelle ultime settimane si è parlato di Blockchain e Non-Funbigle Token a causa dell’hype generato da alcune iniziative che hanno avuto un sapore più mediatico che metodologico. Il rischio, però, è che tutto ciò faccia passare un messaggio sbagliato su come funzionano e sul perché questa nuova tecnologia possa portare grandi vantaggi nel mondo del futuro. In Italia, però, c’è chi ha deciso di affrontare seriamente (e fattivamente) tutte queste novità: parliamo dellache ha deciso, per la sezione musica, di dare il via al progetto NFT. Un matrimonio di cui abbiamo parlato con Matteo Fedeli, direttore della sezione musica della Società Italiana Autori ed editori. LEGGI ANCHE > Cosa sono i Non-Fungible Token (NFT) e perché se ne parla tanto «Questo progetto nasce prima ...

