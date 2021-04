La libertà di metterne a dimora miliardi per salvare la Terra

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 1 aprile 2021) Che si voglia o no, le piante sono sempre presenti in ogni storia che ha come «teatro» la. Ciò «è semplicemente una conseguenza del loro enorme numero e del loro essere la fonte della vita di questo pianeta; un dato incontestabile». DA QUI PARTE IL PENSIERO di Stefano Mancuso per il suo ultimo libro La pianta del mondo. «Noi animali rappresentiamo soltanto un misero 0,3% della biomassa mentre le piante l’85%», ricorda lo scienziato di fama internazionale e direttore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.