Juventus, riscatto Morata: 12 partite per convincere Pirlo (Di giovedì 1 aprile 2021) In casa Juventus è ancora in ballo il riscatto di Alvaro Morata. Il futuro dello spagnolo è ancora tutto da decidere 12 gare per convincere Pirlo e decidere il suo futuro. Dopo un ottimo inizio, Alvaro Morata sta vivendo un periodo di stallo. La decisione della Juventus dipenderà da cosa farà in questo finale di stagione: ai bianconeri servono i suoi gol e a lui serve segnare per sperare di rimanere. Lo spagnolo ha le idee chiare: vuole restare a Torino, ma tutto dipende dalla decisione della società. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come rivela Tuttosport, la Juventus non vuole riscattare l’attaccante: troppi i 45 milioni che dovrebbe versare all’Atletico. L’idea sarebbe quella di rinnovare il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) In casaè ancora in ballo ildi Alvaro. Il futuro dello spagnolo è ancora tutto da decidere 12 gare pere decidere il suo futuro. Dopo un ottimo inizio, Alvarosta vivendo un periodo di stallo. La decisione delladipenderà da cosa farà in questo finale di stagione: ai bianconeri servono i suoi gol e a lui serve segnare per sperare di rimanere. Lo spagnolo ha le idee chiare: vuole restare a Torino, ma tutto dipende dalla decisione della società. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela Tuttosport, lanon vuole riscattare l’attaccante: troppi i 45 milioni che dovrebbe versare all’Atletico. L’idea sarebbe quella di rinnovare il ...

Morata, Buffon, Bentancur: quante spine nelle zampe delle Zebre Ultimamente anche la Juventus si sta guardando attorno, in cerca di un altro secondo portiere che ... Da escludere il riscatto questa estate per 45 milioni, più probabile che possa essere rinnovato il ...

Asse Juventus-Lione: il riscatto di De Sciglio può portare a Torino Aouar o il baby Cherki TUTTO mercato WEB Pogba ritorna alla Juventus: ora c’è la prima conferma, il retroscena! ... al Real Madrid Il ritorno di Pogba alla Juventus potrebbe concretizzarsi solamente in caso di scambio alla pari o di fronte a una trattativa basata, sul prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Calciomercato, doppio addio a sorpresa | Assalto in casa Napoli Un confronto decisivo che non sarà facile da superare. Il primo della lista per il post Fonseca sarebbe quello di Maurizio Sarri, voglioso di riscatto dopo l’esonero della Juventus. L’allenatore ...

