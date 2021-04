JJ Redick | duro attacco ai Pelicans

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il suo passaggio dai New Orleansai Dallss Mavericks insieme a Nicolò Melli, avvenuto nell’ultimo giorno di mercato, in cambio di Wes Iwundu e James Jonhson, JJha lanciato qualche frecciata alla sua ex dirigenza rea di un comportamento poco corretto nei suoi riguardi? Perché JJha attaccato la dirigenza dei? Alla base del suo malumore vi è il mancato trasferimento ai Brooklyn Nets, come da lui richiesto, per motivi familiari. Un affronto che non ha digerito come dichiarato nel suo celebre broadcast, The old man and the Three: “Ho fatto una richiesta ai front office deiattorno al mese di novembre , quando anche JRue Holiday è stato scambiato, ne parlai con il Gm (David Griffin) e Trajan( Langdon): la mia famiglia vive a Brooklyn e avrei voluto ...