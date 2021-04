Isola dei Famosi, notte di fuoco tra due naufraghi: ma lui è impegnato (Di giovedì 1 aprile 2021) Impazza il gossip all’, tutti i dettagli sull’accaduto. (screenshot video)Mentre spuntano due nuovi nomi per l’edizione in corso dell’Isola dei Famosi, non manca il gossip che arriva direttamente dall’Honduras e che coinvolge due dei naufraghi. Non si conoscono i loro nomi, ma emergono dettagli su quello che sarebbe successo appena la notte scorsa e che sta facendo ovviamente discutere. Leggi anche –> Isola dei Famosi, pronta a sbarcare Beatrice Marchetti: ecco chi è Intanto, sono finiti al televoto il blogger Awed e la pupa Miryea Stabile: chi esce stasera, raggiunge una Parasite Island che si fa sempre più affollata. Ma torniamo al gossip che sta tormentando in queste ore l’Isola più famosa della televisione italiana, con i suoi protagonisti. Chi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021) Impazza il gossip all’, tutti i dettagli sull’accaduto. (screenshot video)Mentre spuntano due nuovi nomi per l’edizione in corso dell’dei, non manca il gossip che arriva direttamente dall’Honduras e che coinvolge due dei. Non si conoscono i loro nomi, ma emergono dettagli su quello che sarebbe successo appena lascorsa e che sta facendo ovviamente discutere. Leggi anche –>dei, pronta a sbarcare Beatrice Marchetti: ecco chi è Intanto, sono finiti al televoto il blogger Awed e la pupa Miryea Stabile: chi esce stasera, raggiunge una Parasite Island che si fa sempre più affollata. Ma torniamo al gossip che sta tormentando in queste ore l’più famosa della televisione italiana, con i suoi protagonisti. Chi ...

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - IsolaDeiFamosi : Stasera vi aspettiamo per un altro appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una… - zazoomblog : Anticipazioni Isola dei Famosi: il fidanzato di Vera Gemma nel cast? - #Anticipazioni #Isola #Famosi: - TeamElia3 : RT @infotommizorzi: Domanda: Un commento sul suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi? Francesco: Tommy sa fare bene tutto in tv, mi a… -