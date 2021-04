Inter, buone notizie: De Vrij guarito dal Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) buone notizie in casa Inter per quanto riguarda la situazione Covid. Dopo Handanovic e Vecino, anche De Vrij è guarito e potrà tornare a disposizione della squadra di mister Conte per il prossimo impegno di campionato. Al momento, l'unico indisponibile a causa del coronavirus è Danilo D'Ambrosio.Inter, De Vrij guaritocaption id="attachment 1008299" align="alignnone" width="774" De Vrij, Getty Images/captionColonna portante della difesa di Conte, colpita sin qui solo 26 volte in campionato, il centrale olandese De Vrij ha messo sin qui insieme 35 presenze in stagione con la maglia dell'Inter e la numero 36 potrebbe arrivare già nel weekend contro il Bologna. L'Inter, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021)in casaper quanto riguarda la situazione. Dopo Handanovic e Vecino, anche Dee potrà tornare a disposizione della squadra di mister Conte per il prossimo impegno di campionato. Al momento, l'unico indisponibile a causa del coronavirus è Danilo D'Ambrosio., Decaption id="attachment 1008299" align="alignnone" width="774" De, Getty Images/captionColonna portante della difesa di Conte, colpita sin qui solo 26 volte in campionato, il centrale olandese Deha messo sin qui insieme 35 presenze in stagione con la maglia dell'e la numero 36 potrebbe arrivare già nel weekend contro il Bologna. L', ...

